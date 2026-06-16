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A detenção ocorreu no âmbito da operação "Sapatada", conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo, através da Secção Central de Combate ao Banditismo. Durante a operação foram realizadas sete buscas domiciliárias e constituídos 25 arguidos.

Segundo a PJ, a investigação visa apurar as circunstâncias relacionadas com a evasão e tirada de presos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, ocorrida a 7 de setembro de 2024. Os reclusos envolvidos vieram a ser recapturados entre 6 de outubro de 2024 e 6 de fevereiro de 2025.

No decurso das diligências, os investigadores apreenderam duas viaturas ligeiras, duas armas de fogo automáticas do tipo Kalashnikov, várias munições de diferentes calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, móveis e sinais GPS, bem como dois rádios de comunicação com características militares.

Foram ainda apreendidos dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições, cerca de 32.500 euros em numerário e diversos documentos e objetos considerados relevantes para a investigação.

A operação mobilizou cerca de 70 investigadores da Polícia Judiciária, maioritariamente da Unidade Nacional Contraterrorismo, contando também com o apoio de elementos das Diretorias do Norte, Centro e Sul, do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e da Unidade de Armamento e Segurança.

O detido será presente esta quarta-feira à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.