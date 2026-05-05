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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve ontem um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda que transportava, no interior do corpo, cerca de 230 doses individuais de pólen de haxixe, bem como um telemóvel, cartões SIM e cabos USB.

A detenção ocorreu no momento em que o indivíduo regressava de uma saída precária, na sequência de ações de vigilância e prevenção realizadas em estreita articulação com o Corpo da Guarda Prisional e a direção do estabelecimento.

Devido ao risco de vida associado à situação, o recluso foi submetido a uma operação cirúrgica de emergência, que permitiu a remoção do estupefaciente e dos restantes objetos.

Segundo a PJ, a droga apreendida representa uma quantidade significativa e destinava-se a abastecer outros reclusos, sendo posteriormente vendida no interior do estabelecimento prisional a preços considerados exorbitantes.

A autoridade alerta para os perigos do transporte de droga no interior do organismo, sublinhando o risco de overdose, bem como para o transporte de objetos nessas circunstâncias, que pode provocar lesões irreversíveis e consequências graves para a qualidade de vida.

O detido será presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda, onde corre o respetivo inquérito.

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