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As buscas realizaram-se em Lisboa, Leiria, Santarém e Benavente. Além de Emuna Mai, foram detidos outros três médicos e, segundo a SIC Notícias, entre os clínicos estão Pedro Barreira e João Vasco Barreira, conhecidos como “Twins Docs”. Os detidos são “fortemente indiciados pela prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, falsificação de documento qualificada, fraude contra a Segurança Social qualificada e burla qualificada”, disse a PJ num comunicado de imprensa.

Há ainda nove arguidos.

Suspeita-se que o esquema começou há seis anos e, de acordo com as autoridades, os prejuízos “podem ascender a centenas de milhares de euros”. A SIC indica que houve dezenas de trabalhadores a conseguirem reformar-se por invalidez numa só empresa pública.

Os detidos serão presentes no Tribunal Central de Investigação Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

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