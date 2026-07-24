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De acordo com a PJ, “os incêndios ocorreram junto a uma estação de meto e criaram perigo para habitações, aglomerado de viaturas, postos de transformação de energia e para uma mancha florestal considerável, apenas não atingindo maiores proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros”.

O detido tem 50 anos e já tinha sido constituído arguido por crimes de incêndio. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação.

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