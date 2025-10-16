Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Diretoria do Norte da PJ, os incêndios ocorreram nos dias 7, 8 e 10 de março, 4 de junho e 27 de julho de 2025, em garagens coletivas e estabelecimentos comerciais. Os danos provocados ascendem a centenas de milhares de euros, embora o valor exato ainda não esteja determinado.

Segundo a investigação, os incêndios terão sido provocados com recurso a chama direta, num contexto de consumo de drogas, e usados como “distrações e artifícios” para facilitar a prática de outros crimes, incluindo furtos e burlas relacionadas com seguros.

Os fogos destruíram pelo menos quatro veículos automóveis, causaram danos em vários outros e destruíram parcialmente duas garagens coletivas de prédios habitacionais, colocando em perigo vidas humanas e bens de elevado valor.

O suspeito, que reside na área e não tem antecedentes criminais, foi detido pela PJ e será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

