Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o fogo terá sido provocado com recurso a chama direta e à acumulação seletiva de material combustível no interior da casa e em vários pontos do imóvel. A investigação aponta para um contexto de frequentes desavenças familiares, associado ao consumo de álcool e estupefacientes.

O suspeito será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão determinadas as medidas de coação a aplicar.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.