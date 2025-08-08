Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito, residente em casa da sogra, ateou fogo a duas divisões do imóvel, o que provocou a destruição quase total do mesmo, ficando inabitável.

A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, apurou que a motivação do crime está relacionada com a saída de casa da mulher e da filha do suspeito, na sequência de um quadro de violência doméstica.

"Dada a proximidade a aglomerados habitacionais, a situação poderia ter tido proporções mais gravosas, caso não tivesse havido uma rápida e eficaz intervenção, numa primeira fase dos vizinhos, e depois pelos bombeiros", afirma a PJ em comunicado.

O detido sem antecedentes criminais vai agora ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.