De acordo com a PJ, “as diligências realizadas após o conhecimento da notícia do crime permitiram estabelecer que o crime praticado esteve relacionado com atividades ilícitas relacionadas com o tráfico de estupefacientes, nomeadamente com a disputa de espaços para a venda de substância estupefaciente a retalho”.

As investigações “permitiram ainda a identificação do agressor que, após a prática dos factos, adotou um comportamento de fuga às autoridades policiais, motivo pelo qual foi emitido pedido de paradeiro pela PJ, e mandados de detenção fora de flagrante delito nacionais e europeus, pela autoridade judiciária titular do inquérito, afeta à comarca de Lisboa Oeste – Amadora.”

O suspeito acabou por ser localizado e detido em flagrante delito pela PSP no passado 2 de novembro, por permanência irregular em território nacional.

Após ser presente às autoridades judiciárias, foi restituído à liberdade, mas posteriormente detido pela PJ pela suspeita dos crimes de homicídio e de detenção e uso de arma proibida.

No dia seguinte, o detido foi novamente presente a interrogatório judicial no Tribunal da Amadora, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa prevista na lei.

