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Segundo a PJ, os incêndios terão sido ateados com recurso a chama direta, junto a caminhos florestais, em zonas com extensa mancha florestal e próximas de áreas urbanas. As autoridades referem que os fogos só não atingiram maiores proporções devido à rápida intervenção dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

A investigação foi conduzida pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o apoio da GNR de Montemor-o-Velho nas diligências que levaram à identificação do suspeito.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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