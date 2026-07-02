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De acordo com um comunicado da PJ, o homem é suspeito de ter pertencido, entre 2019 e 2023, a uma organização criminosa que emitia faturas falsas para justificar fluxos de dinheiro entre várias empresas.
As autoridades belgas tinham emitido um mandado de detenção europeu para o cumprimento de uma pena de prisão de três anos e quatro meses. O Tribunal da Relação de Guimarães determinou que o homem fica em prisão preventiva até ser extraditado para a Bélgica.
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