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Segundo a PJ, o suspeito terá ateado, de forma intencional, sete focos de incêndio numa zona agrícola, recorrendo a um isqueiro. Alguns dos focos propagaram-se rapidamente, consumindo uma área composta, maioritariamente, por uma plantação de centeio.

A intervenção dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem à restante área de cultivo de centeio e a outras culturas existentes nas imediações.

O detido, residente numa localidade próxima do local dos factos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.