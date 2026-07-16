Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a PJ, o suspeito terá ateado, de forma intencional, sete focos de incêndio numa zona agrícola, recorrendo a um isqueiro. Alguns dos focos propagaram-se rapidamente, consumindo uma área composta, maioritariamente, por uma plantação de centeio.
A intervenção dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem à restante área de cultivo de centeio e a outras culturas existentes nas imediações.
O detido, residente numa localidade próxima do local dos factos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários