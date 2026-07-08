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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, identificou e deteve um homem de 49 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 5 de julho, na freguesia de Abaças, no concelho de Vila Real.

De acordo com a investigação, o suspeito terá iniciado o incêndio através de uma chama direta, ao utilizar um isqueiro sobre vegetação seca que existia na berma da via pública.

As chamas propagaram-se rapidamente para os terrenos agrícolas contíguos, consumindo uma área de cerca de 2.000 metros quadrados. O incêndio destruiu vegetação rasteira e várias culturas permanentes, incluindo oliveiras, figueiras, macieiras e videiras, evoluindo em direção a um núcleo habitacional localizado nas proximidades.

Segundo a PJ, a rápida intervenção de populares, seguida da atuação dos bombeiros e de meios aéreos de combate a incêndios rurais, permitiu controlar e extinguir o fogo, evitando consequências mais graves para pessoas, habitações e outros bens patrimoniais existentes na zona.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Vila Real.

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