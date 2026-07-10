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Em comunicado, a PJ revelou que através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deu, ontem, "cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito e a um mandado de busca domiciliária, no concelho de Guimarães, no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de crimes de burla qualificada e branqueamento", no decurso da operação policial "Coração de Ouro".

Segundo a PJ, a investigação começou em 2024, após uma denúncia apresentada. O detido recorria a perfis falsos na rede social Instagram para estabelecer "relações de confiança e, por vezes, de natureza romântica, com as vítimas".

Depois de conquistar a confiança, "apresentava-se como investidor nos mercados financeiros, prometendo elevados retornos e induzindo-as a efetuar transferências bancárias, pagamentos através de MB WAY e outras operações financeiras. As vítimas nunca recuperavam os montantes investidos, apropriando-se o suspeito das quantias recebidas".

Até ao momento, a PJ identificou "cinco vítimas" e apurou "prejuízos patrimoniais superiores a 60 mil euros, prosseguindo a investigação com vista à identificação de eventuais outras vítimas e ao completo esclarecimento dos factos".

O detido será presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso.

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