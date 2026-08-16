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A detenção foi feita em com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior, composto por elementos da GNR, da PJ e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem, de 52 anos, é suspeito de ter começado o incêndio com sobrantes de podas de vegetação, que acumulou dentro de uma levada de água completamente seca.

Recorreu a chama direta para iniciar uma segunda ignição, que tinha “potencial de carbonizar uma grande extensão de terreno povoado por freixos e carvalhos adultos”, o que não aconteceu graças à intervenção dos Bombeiros Voluntários do Soito e de populares.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.