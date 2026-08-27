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De acordo com a PJ, a investigação teve início a 22 de agosto, depois de a mãe do menino ter denunciado o caso à Guarda Nacional Republicana (GNR). A PJ foi acionada e acompanhou o menino à Delegação Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para serem efetuadas colheitas, “dado que o crime tinha acabado de ocorrer”.

Num comunicado, a PJ informa que inquiriu a criança, que confirmou os factos denunciados “com bastante rigor e precisão, o que deu consistência à denúncia inicial”.

O suspeito foi abordado pela Polícia Judiciária devido à gravidade do caso e assumiu os abusos sexuais. Foi depois presente ao Tribunal Judicial de Guimarães para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação. Ficou obrigado a apresentações bissemanais e proibido de contactar com menores sem a presença de um adulto e, ainda, de se aproximar da casa da vítima a menos de um quilómetro.

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