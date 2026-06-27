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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve, em flagrante delito, um homem de 25 anos, na cidade de Portimão, por suspeitas da prática dos crimes de falsificação de documento e uso de documento de identificação alheio.

Segundo a PJ, o suspeito pretendia realizar um exame de condução com o objetivo de obter, de forma fraudulenta, uma carta de condução em nome de outra pessoa.

Na posse do detido foram encontrados os documentos da identidade que alegadamente estava a usurpar, tendo os mesmos sido apreendidos.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

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