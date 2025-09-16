Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve, ontem, um homem, de 72 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, ocorrido na zona de Vialonga", diz esta força policial em comunicado.

Segundo a PJ, "o suspeito, com recurso a chama direta, incendiou, ontem, uma área de mato, tendo ardido cerca de sete hectares e criado perigo de propagação para habitações existentes no local".

Sabe-se ainda que "o detido será presente no DIAP de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

