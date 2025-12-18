Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, os alegados crimes causaram um prejuízo aproximado de 680 mil euros a uma empresa italiana, através do chamado esquema de “CEO Fraud”, um tipo de burla em que os criminosos se fazem passar por dirigentes da empresa para induzir funcionários a transferir fundos.

A investigação teve início em agosto de 2025, após a apresentação de queixa pela empresa visada. As diligências policiais permitiram identificar o suspeito como o responsável por receber e dispersar os fundos obtidos de forma fraudulenta.

No decorrer da operação, que incluiu buscas domiciliárias, foram apreendidos documentos bancários e dispositivos de telecomunicação.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

