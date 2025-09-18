Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, após uma comunicação da PSP que, na passada terça-feira, deu conta da ocorrência.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As diligências realizadas permitiram identificar o autor, que admitiu ter ateado fogo às viaturas num ato de vingança. O suspeito alegou que a viatura onde deflagrou o incêndio era utilizada como local de pernoita por toxicodependentes, que, segundo afirmou, lhe teriam furtado vários bens.

O incêndio acabou por consumir três carros, mas não provocou consequências mais graves devido à rápida intervenção dos Bombeiros de Almada.

O detido, que possui antecedentes por tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.