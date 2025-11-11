Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com a PJ, durante o exercício da profissão de osteopata, o suspeito terá praticado atos sexuais de relevo, entre 2023 e 2025, contra duas utentes, de 20 e 24 anos, que posteriormente formalizaram queixa-crime junto da Polícia de Segurança Pública.
Após a comunicação dos factos à PJ, foram realizadas diligências investigatórias que permitiram a recolha de prova que indica fortemente o suspeito como responsável pelos crimes referidos.
O detido será hoje apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários