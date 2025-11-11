Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, durante o exercício da profissão de osteopata, o suspeito terá praticado atos sexuais de relevo, entre 2023 e 2025, contra duas utentes, de 20 e 24 anos, que posteriormente formalizaram queixa-crime junto da Polícia de Segurança Pública.

Linhas de apoio violência sexual Em Portugal existem algumas organizações para apoiar sobreviventes de violência sexual. APAV Linha de apoio à vítima: 116 006

Associação de Mulheres Contra a Violência Linha de emergência: 21 380 21 65

O Footsteps to Inspire está também aberto às suas histórias. Se foi vítima de violência sexual, pode entrar em contacto com Claire McFarlane através da página do projeto (em inglês). Linhas de emergência Para vítimas de violência doméstica, a Segurança Social disponibiliza a linha de emergência gratuita 144. Para situações em que precisa de apoio urgente, ligue 112.

Após a comunicação dos factos à PJ, foram realizadas diligências investigatórias que permitiram a recolha de prova que indica fortemente o suspeito como responsável pelos crimes referidos.

O detido será hoje apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

