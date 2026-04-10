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De acordo com a PJ, os factos terão ocorrido no passado dia 2 de abril, quando a vítima, também de nacionalidade estrangeira, estava na sala de recobro ainda sob o efeito da sedação. Nesse contexto, terá sido sujeita a atos sexuais de relevo alegadamente praticados pelo profissional de saúde da unidade hospitalar onde se encontrava internada.

Após ter recebido alta, a mulher denunciou a situação à PSP, que, tendo em conta a natureza do crime, acionou a Polícia Judiciária. A investigação ficou a cargo da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tendo sido iniciada de imediato com a inquirição da vítima.

Com base na descrição física fornecida, e com a colaboração da entidade patronal, foi possível identificar o suspeito, que viria a ser constituído arguido, interrogado e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

No decurso das diligências, e com o apoio do Laboratório de Polícia Científica, foram realizados exames comparativos de ADN que permitiram detetar vestígios biológicos coincidentes com o perfil genético do arguido.

Perante os fortes indícios recolhidos, as autoridades avançaram para a detenção fora de flagrante delito. O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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