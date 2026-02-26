Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, os factos remontam a março de 2011 e ocorreram numa cidade do Estado de Minas Gerais. De acordo com a informação divulgada, o agora detido, motorista profissional, conduzia um veículo pesado de mercadorias quando desobedeceu a uma ordem de paragem da polícia. Seguia a uma velocidade superior ao limite permitido e terá passado um sinal vermelho.

Na sequência dessa conduta, colidiu com um motociclo, provocando a morte imediata do respetivo condutor. Pelo crime, foi condenado na pena de seis anos de prisão.

O homem, de 50 anos, encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, exercendo funções como motorista profissional numa empresa de transporte de mercadorias.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medida de coação.

