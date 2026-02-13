Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a detenção resultou da análise de informação e do desenvolvimento de diligências operacionais levadas a cabo por aquela unidade.

Os factos terão ocorrido entre 2010 e 2012, na residência onde o suspeito vivia com a companheira e a enteada, então com 13 anos. De acordo com a informação divulgada, o homem terá aproveitado essa circunstância para abusar sexualmente da menor.

Os crimes foram descobertos na sequência de uma ida ao hospital, momento em que a criança revelou os abusos aos profissionais de saúde.

Pelos factos em causa, o detido poderá vir a ser condenado numa pena de 14 anos de prisão.

O suspeito será presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para decisão e eventual aplicação de medida de coação.

