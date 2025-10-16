Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação, conduzida pela Unidade de Informação Criminal, o homem é suspeito de ter cometido pelo menos três crimes de abuso sexual de menores entre fevereiro e agosto de 2019, numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil.

Durante esse período, o detido mantinha uma relação com a mãe da vítima e vivia na mesma casa. Aproveitando as ausências da companheira para o trabalho, abusava sexualmente da criança, que tinha 7 anos no início dos factos, praticando atos de natureza sexual.

As autoridades brasileiras estimam que o homem possa vir a ser condenado a uma pena até 15 anos de prisão pelos crimes em causa.

Após ser localizado e detido em Aveiro, o suspeito foi presente ao Tribunal da Relação do Porto, que decidirá sobre a medida de coação e os trâmites do processo de extradição para o Brasil.

