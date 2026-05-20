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A operação foi conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária, que deteve dois suspeitos, de 42 e 64 anos, fortemente indiciados pelos crimes de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal e falsificação ou contrafação de documentos.

Segundo a PJ, os suspeitos terão criado e dinamizado uma estrutura organizada, estável e concertada, destinada à obtenção fraudulenta de atestados de residência através da indicação de moradas onde os cidadãos estrangeiros não residiam efetivamente.

O esquema contaria ainda com a intervenção de testemunhas que alegadamente atestavam falsamente esses factos junto da entidade autárquica competente, com o objetivo de permitir a obtenção ou regularização de títulos de residência em Portugal.

De acordo com a investigação, pelo serviço eram cobrados valores entre 130 e 200 euros, explorando a vulnerabilidade de cidadãos estrangeiros que pretendiam regularizar a sua situação no país.

Os elementos recolhidos pelas autoridades indiciam uma atuação com divisão de tarefas, disponibilização de moradas, angariação de interessados, recrutamento de intervenientes e obtenção de vantagens económicas ilícitas.

No âmbito da operação, foram ainda cumpridos dois mandados de detenção e sete mandados de busca e apreensão nas zonas de Loures e Odivelas. A PJ refere que foram recolhidos elementos probatórios considerados relevantes para o prosseguimento da investigação.

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Loures.

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