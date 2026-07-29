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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois cidadãos, de 35 e 54 anos, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram no âmbito da operação "Escala Improvável", integrada em investigações destinadas à prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional através daquele aeroporto.

Durante a investigação, a PJ apreendeu 61 quilos de cocaína provenientes de um país da América Central. Segundo a polícia, a droga apresentava um elevado grau de pureza e, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, permitiria a composição de pelo menos 610 mil doses individuais.

Os dois arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a autoridade judiciária competente decretado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A investigação prossegue sob a direção da Polícia Judiciária.

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