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A investigação teve início a 29 de março, na sequência de um assalto violento em Pelariga, no concelho de Pombal. Na ocasião, dois homens abordaram uma vítima junto a uma caixa ATM, ameaçando-a com arma de fogo e arma branca para lhe roubarem dinheiro.

Dois dias depois, os mesmos suspeitos, com a colaboração de um terceiro elemento, voltaram a atuar em Alvaiázere. Abordaram um homem na via pública, forçaram-no a entrar na viatura em que seguiam e obrigaram-no a levantar cerca de 900 euros em caixas ATM. Além do dinheiro, roubaram cartões bancários, um relógio antigo e um telemóvel.

A 4 de abril, em Pombal, o grupo recorreu a uma aplicação de encontros amorosos para atrair outra vítima, que acabou por ser coagida, sob ameaça de arma de fogo, a entregar dinheiro e cartões bancários.

Posteriormente, o grupo dividiu-se, tendo dois dos suspeitos passado a atuar na zona de Leiria, onde cometeram mais quatro roubos nos dias 6 e 8 de abril.

Na noite de 8 de abril, após um assalto violento a um distribuidor de pizzas nos arredores de Leiria, elementos da PSP, com a colaboração da vítima, localizaram os suspeitos e iniciaram uma perseguição que terminou perto de Soure. Com o apoio da GNR, foi possível deter um dos indivíduos e apreender a viatura utilizada na fuga.

O segundo suspeito conseguiu escapar a pé, mas acabou por ser localizado e detido pela PJ em Pombal, no dia 22 de abril. Já o terceiro elemento, que terá participado em pelo menos dois dos crimes, foi detido posteriormente, também naquela cidade, com o apoio da GNR.

Durante a investigação, foram apreendidos diversos elementos de prova, incluindo uma reprodução de arma de fogo e o relógio roubado a uma das vítimas.

Dois dos detidos, com 27 e 37 anos, ficaram em prisão preventiva. O terceiro suspeito, de 35 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. Os três têm antecedentes por criminalidade violenta e tráfico de estupefacientes.

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