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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deteve, na quarta-feira, em Odivelas, um advogado de 58 anos suspeito de desviar dinheiro de clientes estrangeiros no âmbito de processos de obtenção de Autorização de Residência para Investimento, conhecida como "Visto Gold".

Segundo a PJ, o suspeito terá conseguido aceder a diversas contas bancárias tituladas pelos clientes, alegando que iria agilizar os procedimentos relacionados com a obtenção deste tipo de autorização de residência.

A investigação indica que, entre 2023 e março de 2026, o advogado terá transferido para contas pessoais verbas cujo montante total ainda não foi apurado, mas que se estima poder ascender a cerca de 1,2 milhões de euros. De acordo com a Polícia Judiciária, o dinheiro terá sido integralmente dissipado em despesas pessoais.

Até ao momento, foram identificadas 33 vítimas, embora as autoridades considerem que o número de lesados possa vir a aumentar à medida que a investigação prossegue.

O detido está indiciado pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais. Será presente ainda hoje a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

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