Durante a operação, foram detidos em flagrante delito três homens, fortemente indiciados pela prática dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos, associação criminosa, corrupção e favorecimento pessoal. No total, foram constituídos arguidos nove pessoas singulares e uma pessoa coletiva, suspeitas de integrarem uma estrutura criminosa organizada com atuação reiterada dentro e fora do meio prisional.

No âmbito do inquérito, que corre termos no DIAP de Sintra, foram cumpridos 19 mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, incluindo diligências em dois estabelecimentos prisionais.

A Polícia Judiciária apreendeu uma elevada quantidade de substâncias proibidas, duas armas de fogo, duas carteiras de criptoativos com cerca de 150 mil euros, 26 mil euros em numerário e uma viatura de alta cilindrada. Foram ainda recolhidos diversos elementos probatórios considerados de grande relevância para a investigação, tanto em suporte físico como digital.

Os detidos, todos de nacionalidade portuguesa e com idades compreendidas entre os 39 e os 62 anos, serão presentes ainda hoje a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação que o tribunal considere adequadas.

