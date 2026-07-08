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De acordo com um comunicado da PJ, foram detidas cinco pessoas, entre os quais estavam três empresários, o chefe de um serviço de Finanças da região Centro e, ainda, um homem apanhado em flagrante delito pela prática de detenção de arma proibida.

“Da complexa investigação em curso, iniciada em setembro de 2025, verificou-se que este grupo criminoso se dedicava à legalização fraudulenta de milhares de cidadãos estrangeiros, em Portugal, ao longo de vários anos”, lê-se no comunicado da PJ.

A polícia esclarece que os suspeitos pretendiam obter elevadas quantias financeiras e que, para isso, recorriam a estratégias para disfarçar as atividades e para ludibriar diversas instituições públicas.

“Os imigrantes, enquanto clientes deste grupo criminoso e na expectativa de alcançarem uma vida melhor, dispuseram-se a pagar elevadas quantias monetárias para obter a documentação necessária à instrução dos respetivos processos de regularização, vivendo e trabalhando, muitos deles, em diversos países do espaço europeu”, disse a Polícia Judiciária, esclarecendo que perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social, estas pessoas trabalhavam em Portugal.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos relacionados com o processo de regularização irregular dos imigrantes, equipamentos informáticos, três armas de fogo e cerca de 50 mil euros.

Os detidos, com idades entre 33 e 55 anos, não tinham antecedentes criminais.

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