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A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação policial na zona do Grande Porto que culminou na detenção de quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 28 e os 52 anos, no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de vários crimes, incluindo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática.

Segundo a PJ, entre os detidos encontram-se dois funcionários de um centro hospitalar privado da zona Norte. A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, aponta para a existência de uma atuação concertada dos suspeitos, que, recorrendo aos acessos permitidos pelas funções que desempenhavam ou aos de terceiros, alegadamente falsificavam prescrições médicas de diferentes tipologias.

Entre as prescrições falsificadas estariam receitas de medicamentos destinados a diabéticos obesos, permitindo a aquisição destes fármacos a preços comparticipados por diversos sistemas de saúde ou entidades seguradoras.

De acordo com a investigação, os medicamentos eram posteriormente colocados à venda no mercado paralelo, gerando elevados lucros para os envolvidos. A PJ refere que esta prática representava ainda graves riscos para a saúde dos consumidores, ao facilitar a automedicação e a administração dos medicamentos sem o adequado controlo médico e sanitário.

As autoridades consideram que os suspeitos terão desenvolvido este esquema criminoso, pelo menos desde 2024 até à atualidade, obtendo benefícios próprios e para terceiros, à custa de prejuízos causados ao Serviço Nacional de Saúde e a entidades seguradoras.

Os quatro detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

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