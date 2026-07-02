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Segundo a PJ, o suspeito era proprietário de uma "smartshop" que funcionava exclusivamente através da internet. A detenção ocorreu quando recebeu uma encomenda postal proveniente de um país europeu, que continha 1,4 quilos de resina de canábis.

Na sequência da detenção, as autoridades realizaram diligências que permitiram apreender um total de 11 quilos de flores e sumidades de canábis, bem como 1,7 quilos de resina de canábis.

Foram ainda apreendidos diversos materiais alegadamente utilizados no embalamento e comercialização do produto estupefaciente, além de outros elementos considerados relevantes para a investigação.

O inquérito prossegue e o detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.