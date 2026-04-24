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A operação, desenvolvida nas últimas semanas com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), culminou na apreensão da droga no dia de ontem.

Segundo a PJ, a investigação teve origem num inquérito instaurado no final de 2025, relacionado com crimes de tráfico de estupefacientes agravado por via marítima, associação criminosa e branqueamento de capitais. Em causa estava uma aparente atividade económica desenvolvida por sociedades comerciais constituídas em território nacional.

No decurso da operação “White Sugar”, realizada na zona do Baixo Minho e no Porto Marítimo de Leixões, foram intercetados e fiscalizados 10 contentores de transporte de mercadorias provenientes da América do Sul.

A cocaína, com elevado grau de pureza, encontrava-se dissimulada entre várias centenas de sacos de açúcar de 50 quilos.

De acordo com a PJ, esta é a maior quantidade de cocaína alguma vez apreendida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga.

Após o desalfandegamento, os contentores e o respetivo conteúdo foram transportados para um armazém da própria sociedade importadora, onde o produto estupefaciente seria retirado e/ou reencaminhado.

Os três detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.

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