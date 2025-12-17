Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação resultou em 15 buscas domiciliárias e não domiciliárias, culminando na constituição de quatro arguidos singulares e uma pessoa coletiva por crimes de falsificação de documento, aproveitamento de obra contrafeita, burla qualificada e associação criminosa.

As obras, que circulavam no mercado de arte através de leiloeiras e galerias, encontravam-se em grande parte na posse de adquirentes de boa-fé, acompanhadas de certificações de académicos e peritos de arte, mas desprovidas da assinatura do autor. Caso fossem originais, o valor total ultrapassaria os 700 mil euros.

A investigação prossegue com exames e perícias aos materiais apreendidos, não sendo descartada a identificação de outros envolvidos.

A Polícia Judiciária alerta ainda que a falsificação de obras prejudica a credibilidade do mercado de arte e desvaloriza o trabalho dos autores.

