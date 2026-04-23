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Entre os bens apreendidos, foram identificados trabalhos artísticos atribuídos a 27 autores distintos, incluindo Pablo Picasso, Joan Miró, David Hockney, Albrecht Dürer, Pierre Bonnard e Juan Downey.

O espólio integra pinturas, litografias, serigrafias, esculturas e objetos de origem arqueológica, entre outros bens culturais. Algumas das obras aparentam remontar a períodos anteriores à era cristã, abrangendo a Pré-História e a Antiguidade.

Entre os objetos apreendidos contam-se esculturas datadas entre o século I (a.C.) e o século XVIII, bem como artefactos arqueológicos dos períodos Neolítico e Greco-Romano. Há ainda peças provenientes de várias regiões do mundo, incluindo a Pérsia, o Médio Oriente, a América Central e do Sul, África, China e Síria.

As diligências foram realizadas em estreita colaboração com peritos do Museu Nacional Machado de Castro.

A investigação prossegue, estando o inquérito a cargo do DIAP de Viseu.

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Entre os bens apreendidos, foram identificados trabalhos artísticos atribuídos a 27 autores distintos, incluindo Pablo Picasso, Joan Miró, David Hockney, Albrecht Dürer, Pierre Bonnard e Juan Downey.

O espólio integra pinturas, litografias, serigrafias, esculturas e objetos de origem arqueológica, entre outros bens culturais. Algumas das obras aparentam remontar a períodos anteriores à era cristã, abrangendo a Pré-História e a Antiguidade.

Entre os objetos apreendidos contam-se esculturas datadas entre o século I (a.C.) e o século XVIII, bem como artefactos arqueológicos dos períodos Neolítico e Greco-Romano. Há ainda peças provenientes de várias regiões do mundo, incluindo a Pérsia, o Médio Oriente, a América Central e do Sul, África, China e Síria.

As diligências foram realizadas em estreita colaboração com peritos do Museu Nacional Machado de Castro.

A investigação prossegue, estando o inquérito a cargo do DIAP de Viseu.

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