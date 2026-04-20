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A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Contra Terrorismo da PJ, decorreu a 16 e 17 de abril, em Haia, e envolveu um vasto esforço de investigação em fontes abertas (OSINT). No total, participaram 40 especialistas de 18 países, além do Tribunal Penal Internacional e de organizações não governamentais.

Segundo a PJ, a participação portuguesa permitiu identificar cinco pistas investigativas relevantes, resultantes da análise de redes sociais, fotografias e possíveis ligações a instituições de ensino. Estas informações serão agora validadas e cruzadas pelas autoridades competentes.

A iniciativa pretende apoiar as investigações ucranianas, que contabilizam 19.500 crianças desaparecidas após terem sido retiradas de territórios ocupados pela Rússia ou pela Bielorrússia. De acordo com as autoridades ucranianas, algumas destas crianças terão sido adotadas por cidadãos russos, enquanto outras permanecem em campos de reeducação ou hospitais psiquiátricos.

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