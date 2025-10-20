Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) anunciou que, entre as sugestões aceites, está a diminuição da extensão das pistas da nova infraestrutura, que será construída em Alcochete, no distrito de Setúbal.

"Foi considerada pertinente e amplamente consensual (...) a abertura para reduzir o comprimento máximo das pistas", referiu a tutela, na carta enviada à ANA. Também será aumentada a distância entre as mesmas, "de forma a permitir uma operação tripla independente e o aumento do número de posições de estacionamento de contacto, ao permitir contemplar operação de embarque a pé".

Assim, o passo seguinte é a elaboração dos relatórios Ambiental e Técnico, "com base nas versões otimizadas das especificações que o Estado considera adequadas", com o primeiro dos estudos a estar disponível em janeiro.