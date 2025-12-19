O procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, afirmou que a informação “desvendou o caso”. O utilizador, referido pelas autoridades como “John”, alertou num fórum para a presença de um Nissan Sentra cinzento, com matrícula da Florida, nas imediações do campus. A denúncia permitiu à polícia localizar o veículo alugado pelo suspeito e aceder a imagens de videovigilância.

"Estou a falar a sério. A polícia precisa de investigar um Nissan cinzento com matrícula da Florida, possivelmente alugado. Era esse o carro que ele estava a conduzir", lê-se na publicação, citada num documento da polícia de Providence.

Com base nessas imagens, os investigadores ligaram o ataque em Brown ao homicídio de Nuno Loureiro, ocorrido a 15 de dezembro, em Massachusetts. As autoridades confirmaram ainda que o suspeito trocou placas de matrícula para evitar ser identificado.

Cláudio Valente foi encontrado morto numa unidade de armazéns em New Hampshire. Segundo a polícia, suicidou-se no momento em que ia ser detido. Junto ao corpo foram encontradas duas armas de fogo e provas compatíveis com as recolhidas no local do tiroteio.