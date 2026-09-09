Luís Montenegro considera que os resultados do PISA 2025 devem obrigar a uma "reflexão" sobre as decisões tomadas na Educação nos últimos anos, depois de Portugal ter registado uma forte quebra no desempenho dos alunos de 15 anos a Matemática, Leitura e Ciências.

O primeiro-ministro evitou, contudo, atribuir responsabilidades individuais pelos resultados e elogiou a postura do antigo ministro da Educação João Costa, que reconheceu que algumas decisões tomadas durante o período em que esteve no Governo podem vir a ser alteradas.

"É preciso fazer uma reflexão sobre as decisões que foram tomadas no passado", afirmou Montenegro, defendendo que os resultados devem ser analisados para perceber o que funcionou e o que precisa de ser corrigido.

A declaração surge depois de o PISA 2025 revelar que o desempenho dos estudantes portugueses recuou para níveis próximos dos registados em 2006. Segundo a OCDE, as perdas recentes em Matemática e Leitura prolongam uma tendência de queda iniciada em ciclos anteriores.

João Costa, ministro da Educação entre 2015 e 2022, afirmou entretanto que não foge às responsabilidades pelas decisões tomadas durante o período em que esteve no Governo, mas rejeitou que a deterioração dos resultados possa ser explicada apenas pelas alterações curriculares.

Montenegro destacou precisamente essa atitude do antigo governante, considerando que João Costa teve "hombridade" ao assumir a necessidade de analisar decisões anteriores e admitir que algumas opções possam ter de ser revistas.

Os resultados divulgados pela OCDE mostram uma deterioração significativa das aprendizagens. Em comparação com 2015, a percentagem de alunos portugueses abaixo do nível mínimo de proficiência aumentou 11 pontos percentuais tanto a Matemática como a Leitura e sete pontos em Ciências.

O Governo rejeita, por outro lado, assumir responsabilidade política direta pelos resultados. O secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, classificou os resultados como "históricos, mas no sentido negativo" e afirmou que o atual Executivo tem a responsabilidade de encontrar medidas capazes de inverter a tendência até 2029.

A discussão deverá agora centrar-se nas causas da quebra e nas medidas necessárias para recuperar as aprendizagens, num momento em que o Ministério da Educação já admite estudar alterações à avaliação dos alunos, incluindo o eventual regresso de exames nos 4.º e 6.º anos com peso na classificação final.