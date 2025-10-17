Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia espanhola está a investigar o desaparecimento de uma pequena pintura de Pablo Picasso, avaliada em 600 mil euros, que desapareceu enquanto era transportada de Madrid para uma exposição na cidade de Granada, conta o The Guardian. A obra, intitulada Naturaleza muerta con guitarra, deveria integrar a nova exposição da Fundação CajaGranada, inaugurada na semana passada.

O quadro, pintado em 1919, mede apenas 12,7 cm por 9,8 cm, e nunca chegou à sala de exposição Still Life: the Eternity of the Inert. Pertence a um colecionador privado da capital espanhola e tinha sido enviado como parte de um conjunto de obras emprestadas, transportadas por uma carrinha desde Madrid na sexta-feira, 3 de outubro.

Segundo a Fundação CajaGranada, quando a carrinha chegou às 10h desse dia, o seu conteúdo foi descarregado e verificado. Apesar de alguns trabalhos estarem embalados de forma cuidadosa mas não estarem numerados corretamente — o que impediu uma “verificação exaustiva” —, a entrega foi assinada e a carrinha, juntamente com os seus ocupantes, seguiu viagem.

Na segunda-feira seguinte, as peças, que estiveram sob vigilância de vídeo durante todo o fim de semana, foram desempacotadas. “Depois de concluído o desempacotamento, pelo próprio pessoal da Fundação CajaGranada, as obras foram colocadas em diferentes zonas da sala de exposição”, afirmou a fundação num comunicado. “A meio da manhã, o curador da exposição e o responsável pelas exposições da fundação notaram que uma obra estava em falta. Tratava-se de um pequeno guache de Pablo Picasso”.

A fundação informou ainda que comunicou imediatamente o desaparecimento à Polícia Nacional e se colocou à disposição das autoridades para colaborar na investigação, mostrando confiança de que o caso será resolvido.

Alguns meios de comunicação espanhóis indicaram que a carrinha poderá ter feito uma paragem nocturna nas proximidades de Granada, e que as duas pessoas a bordo terão revezado a vigilância da carga.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.