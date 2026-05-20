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Miguel Pinto luz admitiu no Parlamento que os constrangimentos provocados pelo novo sistema de controlo de entradas e saídas nos aeroportos nacionais têm causado um “prejuízo para a imagem” de Portugal.

“Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que foi comprometida, mas não vou pôr a cabeça na areia e sei do prejuízo para a imagem nacional”, afirmou o ministro durante uma audição parlamentar, em resposta à deputada da Iniciativa Liberal, Angélique de Teresa.

Miguel Pinto Luz voltou a classificar a situação nos aeroportos como “um embaraço”, reconhecendo que o Governo acreditava inicialmente que os problemas seriam resolvidos mais rapidamente.

Segundo o ministro, os constrangimentos não se verificam apenas em Portugal e resultam também de anos de falta de investimento nos sistemas aeroportuários, bem como da escassez de recursos humanos.

Ainda assim, o responsável garantiu que estão a ser tomadas medidas para minimizar o impacto das filas já nas próximas semanas.

“Estamos a investir no hardware e nos recursos humanos para colmatar os problemas. Só posso pedir desculpas formais em nome do Governo”, afirmou.

Os atrasos e tempos de espera nos aeroportos portugueses têm sido associados à implementação do novo sistema europeu de controlo de entradas e saídas de passageiros, que exige procedimentos adicionais de verificação nas fronteiras.

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