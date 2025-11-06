Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento vai decorrer no Centro Logístico de Pinhel e contará, além de um salão de vinhos com cerca de 50 produtores, com degustações de produtos regionais, sessões de showcooking e concertos.

“O Beira Interior — Vinhos & Sabores tem tido a grande virtude de perceber a região num todo, contribuindo para valorizar, promover, dar nome e visibilidade ao que de melhor se faz nestes 20 concelhos, de Proença-a-Nova [distrito de Castelo Branco] a Mêda [distrito da Guarda]”, realçou Daniela Capelo, presidente da autarquia pinhelense na sessão de apresentação do certame.

Valéria Zeferino, subdiretora da Revista Vinho — Grandes Escolhas, e os enólogos Tiago Macena, Ângela Marin, Jenny Silva e Patrícia Santos serão os orientadores das provas de vinhos, uma das quais será dedicada aos espumantes.

Os showcookings estarão a cargo de Diogo Rocha, chef executivo do restaurante Mesa de Lemos (Silgueiros, Viseu), distinguido com uma estrela Michelin, e jurado do programa televisivo Masterchef, e de Joana Barrios, autora do livro O da Joana, cujas receitas fáceis deram origem a um programa do canal 24Kitchen.

A 10.ª edição do Beira Interior — Vinhos & Sabores contará também com um seminário/workshop invulgar, intitulado “Pinhel em Essência. Uma viagem olfato-vínica pela alma da Beira Interior”, com Cláudia Camacho, a primeira perfumista independente de Portugal.

“Com esta iniciativa, a Câmara de Pinhel pretende criar dinâmica na economia local, no território e na promoção dos nossos produtos endógenos, com destaque para os vinhos da Beira Interior, que são cada vez mais reconhecidos pela sua qualidade e versatilidade”, disse Daniela Capelo.

