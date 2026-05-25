Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, Hélder Santinhos, explicou que a estrutura sindical optou por não integrar, nesta fase, o protesto convocado contra as alterações à legislação laboral. “Decidimos afastar-nos deste processo agora”, afirmou, à margem da ConfCAQ 2026, realizada no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

O dirigente recordou que a anterior greve geral teve impacto político e sindical, permitindo “marcar uma posição clara” contra o pacote laboral. Contudo, entende que a nova paralisação não reúne, neste momento, as condições certas, embora sublinhe que o sindicato não abdica de recorrer a outras formas de luta no futuro.

Hélder Santinhos frisou ainda que as mudanças introduzidas pelo Governo na proposta de revisão da lei laboral continuam a ser insuficientes para responder às preocupações dos pilotos.

Em contraste, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil aprovou a adesão à greve geral, convocada pela CGTP, depois de as negociações com o Governo terem terminado sem acordo na Concertação Social.

A proposta de revisão da legislação laboral já foi aprovada em Conselho de Ministros e segue agora para debate parlamentar, após o Executivo ter encerrado o processo negocial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.