Segundo o Jornal de Notícias, um Airbus A321 da companhia aérea Jet2, com cerca de 220 passageiros a bordo, realizou uma aterragem de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, após o piloto se ter sentido mal durante o voo entre Tenerife, em Espanha, e Birmingham, em Inglaterra.

O piloto terá sofrido um ataque cardíaco quando a aeronave seguia a cerca de 30 mil pés de altitude. Em comunicado citado pelo jornal The Sun, a companhia aérea confirmou apenas que “o voo LS1266 de Tenerife para Birmingham foi desviado para o Porto na quinta-feira (21 de maio), devido a um dos pilotos não se sentir bem”.

Um dos passageiros relatou ao jornal britânico que “as luzes começaram a piscar e as hospedeiras, visivelmente perturbadas, procuraram um médico”.

A aterragem ocorreu por volta das 2 horas de sexta-feira. O piloto foi assistido no local antes de ser transportado para o hospital pelo INEM.

Os passageiros permaneceram cerca de 13 horas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, até serem encaminhados para Birmingham num novo voo.

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