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A vítima mortal era o piloto e único ocupante da aeronave, avança o Observador.

A avioneta transportava uma faixa publicitária e caiu dentro do perímetro do aeródromo enquanto o piloto realizava trabalho aéreo, relacionado com a recolha da faixa de publicidade, segundo fontes aeronáuticas citadas pela Lusa.

O alerta para o acidente foi dado às 9h50. No local estiveram 20 operacionais, apoiados por oito meios terrestres, de acordo com a Proteção Civil.

As causas do acidente vão agora ser investigadas pelos técnicos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

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