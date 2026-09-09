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O preço do petróleo ultrapassou esta quarta-feira a barreira dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde julho, numa reação dos mercados à intensificação do conflito no Médio Oriente. A escalada militar entre os Estados Unidos e o Irão, bem como novos ataques dos houthis contra infraestruturas energéticas na Arábia Saudita, aumentaram os receios de uma quebra no abastecimento global.

O Brent, referência para a Europa, chegou aos 100,95 dólares por barril durante a sessão, enquanto o crude norte-americano WTI aproximou-se dos 95 dólares. Os mercados energéticos reagiram ao agravamento das tensões na região do Golfo, uma das principais zonas produtoras e exportadoras de petróleo do mundo.

A subida ocorre numa altura em que os Estados Unidos e o Irão trocaram novos ataques ligados ao controlo da navegação no Estreito de Ormuz. Washington anunciou ter destruído vários petroleiros iranianos, enquanto Teerão afirmou ter atingido embarcações norte-americanas e navios petroleiros na região.

Ao mesmo tempo, os houthis, grupo aliado do Irão no Iémen, reivindicaram ataques com drones e mísseis contra instalações energéticas sauditas, provocando incêndios e interrupções temporárias em algumas operações. Os ataques reforçaram os receios de novas perturbações no fornecimento de crude proveniente do Médio Oriente.

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