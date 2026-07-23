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O Brent, referência para as importações portuguesas, chegou aos 100,28 dólares por barril, uma subida de 6,6% durante a sessão. Ao longo desta semana, o preço já aumentou mais de 10 dólares.
A escalada dos preços acontece depois de os Estados Unidos terem anunciado uma nova ronda de ataques contra o Irão, aumentando os receios de uma interrupção no fornecimento mundial de petróleo numa região considerada estratégica para o mercado energético.
A situação agravou-se também depois de os rebeldes houthis, aliados do regime iraniano, terem reivindicado ataques contra dois petroleiros sauditas. O grupo tem sido acusado de ameaçar rotas marítimas importantes para o transporte de energia.
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Washington responsabilizará o Irão por eventuais novos ataques dos houthis e prometeu uma resposta militar caso as ações continuem.
"Se eles voltarem a fazer isto, os Estados Unidos irão responsabilizar o Irão", escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social, acrescentando que poderá haver "um grande castigo militar" contra Teerão e os houthis.
Também o petróleo WTI, referência para o mercado norte-americano, registou uma subida significativa, avançando 4,56% para os 90,79 dólares por barril.
A subida dos preços do petróleo poderá ter impacto nos combustíveis, uma vez que o aumento da matéria-prima tende a pressionar os custos de produção e distribuição de gasolina e gasóleo.
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