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Pelas 06h00 (hora de Lisboa), a cotação avançava 7,51% para 102,25 dólares, tendo atingido um máximo de 103,87 dólares durante a madrugada, segundo dados da Bloomberg compilados pela EFE.

Também o crude West Texas Intermediate (WTI) valorizou, subindo 8,59% para 104,86 dólares antes da abertura do mercado norte-americano.

Esta evolução contrasta com a sessão de sexta-feira, quando o Brent tinha encerrado a negociar nos 95,20 dólares, em queda de 0,75% no mercado de futuros de Londres.

A subida dos preços surge após o fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, realizadas no Paquistão e concluídas sem acordo no fim de semana, bem como após o anúncio de que os EUA tencionam bloquear o Estreito de Ormuz.

De acordo com uma mensagem do Comando Central (CENTCOM) dos EUA, o bloqueio será aplicado a navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã, a partir das 14h00 GMT (15h00 em Lisboa).

As autoridades norte-americanas aconselharam ainda os marinheiros comerciais a acompanhar os Avisos aos Navegantes e a contactar as forças navais dos EUA através do canal 16 quando operarem no Golfo de Omã e nas imediações do Estreito de Ormuz.