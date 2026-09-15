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Mais de 37 mil pessoas já assinaram a petição que contesta o sistema “Volta”, criado para promover a devolução de embalagens de bebidas de utilização única. A iniciativa, que já ultrapassou largamente o número de assinaturas necessário para ser discutida na Assembleia da República, pede a suspensão do modelo e a criação de uma alternativa.

A petição, intitulada “Pelo Fim do Sistema ‘Volta’ e pela Criação de um Modelo Justo de Gestão de Embalagens”, foi apresentada ao Parlamento em agosto. Na altura da entrega, contava com mais de 34 mil subscritores.

Os responsáveis pela iniciativa contestam vários aspetos do funcionamento do sistema. Entre as críticas estão os custos que consideram excessivos para os consumidores, dificuldades na utilização dos equipamentos de recolha e situações em que as máquinas não aceitam determinadas embalagens.

A petição questiona também o destino dado aos valores correspondentes às embalagens que não são devolvidas. Os promotores defendem, por isso, uma auditoria independente à gestão financeira, operacional e ambiental do sistema.

O sistema de depósito e reembolso entrou em funcionamento em abril e aplica-se a determinadas embalagens de bebidas de plástico, alumínio e outros metais, com capacidade inferior a três litros.

Por cada embalagem elegível devolvida num ponto de recolha, o consumidor pode recuperar 10 cêntimos, correspondentes ao valor pago no momento da compra.

O objetivo do sistema é aumentar as taxas de recolha e reciclagem de embalagens de bebidas e reduzir a quantidade de resíduos que acabam no lixo indiferenciado ou no ambiente.

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