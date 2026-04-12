No discurso de vitória, Péter Magyar afirmou, perante uma grande multidão em Budapeste, que o seu partido Tisza venceu as eleições na Hungria por uma margem muito significativa, com possibilidade de obter uma maioria de dois terços no parlamento.
Péter Magyar: Vitória dos "húngaros sobre aqueles que os oprimiam”
12 abr 2026 22:13
- MadreMedia · Atualidade · 12 abr 2026 21:08
As reações à derrota de Orbán, "o lugar da Hungria é no coração da Europa"
- MadreMedia · Atualidade · 12 abr 2026 20:32
Orbán assume derrota "dolorosa"
Comentários